МЧС Азербайджана обратилось к гражданам, проживающим вблизи освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к гражданам, проживающим вблизи освобожденных территорий.

Как сообщает Trend, в обращении говорится, что сразу после того, как в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, продолжавшейся около 30 лет, началась очистка территорий, сильно загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. В этих операциях наряду с соответствующими госучреждениями участвует и МЧС. За прошедшее время в результате скоординированной деятельности госучреждений от мин была очищена большая территория, продолжаются восстановительные и строительные работы.

Сообщается, что на освобожденных территориях все еще остается много мин, встречаются и взрывоопасные предметы, изготовленные кустарным методом. Вследствие различных метеорологических факторов, в том числе локальных селей, такие предметы встречаются и вокруг населенных пунктов около освобожденных от оккупации земель.

МЧС Азербайджана рекомендует гражданам, проживающим в населенных пунктах около освобожденных от оккупации территорий, при виде неизвестных предметов, не притрагиваясь к ним, позвонить и сообщить об этом на горячую линию "112" МЧС и "102" МВД.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)