В Буркина-Фасо доставлено 100 тысяч доз вакцины от COVID-19, пожертвованных Азерба (версия 2)

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БАКУ / Trend / - 6 декабря 2021 года в Буркина-Фасо по координации Агентства помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел Азербайджана было доставлено 100 000 доз вакцины Sinovac от COVID-19, пожертвованных Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Инициатива, выдвинутая в сентябре 2021 года с целью оказания поддержки в борьбе африканских государств с COVID-19 в рамках Организации тюркских государств, была полностью поддержана Азербайджаном в качестве председателя организации, и по соответствующему указанию Президента Ильхама Алиева 100 000 доз вакцины от COVID-19 были доставлены в Стамбул за несколько дней до саммита организации.

В поддержку инициативы, помимо Азербайджана, Турция пожертвовала 20 000, Узбекистан - 10 000 и Венгрия - 21 200 доз вакцины. В общей сложности 61 200 доз вакцины были переданы африканским государствам при логистической поддержке турецкой стороны.

Этот вклад, являющийся примером активной роли Азербайджана в борьбе с COVID-19 на глобальном уровне и поддержки нуждающихся стран, - очередной гуманистический шаг, предпринятый Президентом Ильхамом Алиевым на основе традиций милосердия нашего народа.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)