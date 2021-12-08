В Азербайджане проводится работа над рядом проектов по развитию молодежи – Фарид Гайыбов
БАКУ /Trend/ - В настоящее время мы работаем над рядом проектов, связанных с развитием молодежи.
Об этом сказал в среду министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на Азербайджанском форуме карьерного роста, сообщает Trend.
Министр отметил, что ситуация на рынке труда все время меняется.
«К примеру, пандемия коронавируса существенно изменила ситуацию на рынке труда. С этой точки зрения необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи. Мы можем вести последовательную работу по повышению знаний и навыков молодежи», - сказал Гайыбов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан открыто призвал Армению соблюдать решения и предотвращать противостояние – Эльнур Мамедов
Международный суд рекомендовал Армении решить вопрос демаркации и делимитации границ – Эльнур Мамедов
МИД Азербайджана прокомментировал претензии Еревана в связи с задержанными лицами армянского происхождения
В Азербайджане впервые вышедшие на рынок труда сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности - министр
Азербайджан страдал от равного подхода к агрессору и к тому, кто подвергался агрессии – Эльнур Мамедов
Агентство по развитию МСБ Азербайджана планирует создание альтернативного источника кредитования малых и средних предпринимателей
Освобожденные территории Азербайджана имеют очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости - министр
Возможное открытие между Азербайджаном и Россией круизного сообщения имеет высокий потенциал - Игорь Бабушкин (Эксклюзив)
Продолжается строительство тоннельной дороги от поселка Тоганалы в Гёйгёльском районе в направлении Кяльбаджара - агентство
В динамично развивающемся Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева состоялось открытие центра STEAM (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие бесконтактных платежей - один из главных стимулов для дальнейшей цифровизации экономики Азербайджана - региональный менеджер Visa
Международный суд в Гааге обязал Армению принять меры против лиц, озвучивающих в стране агрессивные призывы на этнической почве
Распространяемая в армянских СМИ информация является необоснованной и ложной - минобороны Азербайджана
Западные СМИ демонстрируют нейтральный подход к вопросу по Зангезурскому коридору - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало заявление министерства иностранных дел Армении
В Азербайджане отменяется трехмесячный период ожидания для получения страховых выплат по безработице
Государственная налоговая служба Азербайджана о введении в эксплуатацию ЗАО "Glassica" и ООО "Azərsulfat"