В Азербайджане проводится работа над рядом проектов по развитию молодежи – Фарид Гайыбов (версия 2)

(первая версия в 11:25)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время мы работаем над рядом проектов, связанных с развитием молодежи.

Об этом сказал в среду министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на Азербайджанском форуме карьерного роста, сообщает Trend.

Министр отметил, что ситуация на рынке труда все время меняется.

«К примеру, пандемия коронавируса существенно изменила ситуацию на рынке труда. С этой точки зрения необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи. Мы можем вести последовательную работу по повышению знаний и навыков молодежи», - сказал Гайыбов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)