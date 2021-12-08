В Азербайджане число подавших заявления о поступлении в профшколы выросло на треть - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число подавших заявления для поступления в профшколы выросло на 30 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр образования Эмин Амруллаев на Азербайджанском форуме карьерного роста.

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