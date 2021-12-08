Назван объем неизрасходованных средств на балансе Фонда YAŞAT

БАКУ /Trend/ - В настоящее время объем неизрасходованных средств на балансе Фонда YAŞAT составляет 15 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду глава Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня создания фонда.

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