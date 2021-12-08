Импорт в Азербайджан товаров для разминирования освобожден от таможенных пошлин на 5 лет (версия 2)

(первая версия в 12:47)

БАКУ /Trend/ - Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты (одежды), инструментов, собак минно-розыскной службы, взрывчатых и пиротехнических веществ предложено освободить от уплаты налогов на пять лет.

Это предусматривают поправки в Налоговый кодекс и закон "О таможенных тарифах", вынесенные на обсуждение на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), сообщает в среду Trend.

Согласно изменениям, импорт товаров, предназначенных для разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий ведения военных операций, устройств, содержащих взрывчатые вещества, все виды техники, оборудования, технических средств и устройств, их запасных частей, защитной одежды, инструментов, собак-миноискателей, взрывчатых и пиротехнических средств освобождается от таможенных пошлин с 15 октября 2021 года по 15 октября 2026 года.

Отметим, что закон вступил в силу с 15 октября 2021 года. Постановлением Кабмина от 6 ноября 2021 года утвержден "Перечень товаров, импортируемых для очистки оккупированных территорий Азербайджана, а также других территорий, пострадавших от войны и военных операций, мин и остатков взрывчатых веществ войны". Согласно постановлению, с 15 октября 2021 года эти товары освобождены от импортных таможенных пошлин сроком на 5 лет.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)