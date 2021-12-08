Обнародованы расходы Фонда YAŞAT с начала года (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года расходы Фонда YAŞAT по всем направлениям деятельности составили 49,497 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня создания Фонда YAŞAT.

Он отметил, что с начала года были проведены встречи с 16 393 гражданами, из которых 2 916 - члены семей шехидов, 5 010 – раненые, уточнены их нужды, рассмотрены и удовлетворены 15 834 обращения 10 875 лиц.

По его словам, из средств фонда 32 477 789,5 маната были израсходованы на улучшение жилищных условий, 458 478,51 маната – на образование, профподготовку и развитие творческого потенциала, 5 432 716,49 маната – на погашение потребительских и других кредитов, 11 128 461,65 маната – на лечение и оказание психологической поддержки.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)