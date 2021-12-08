Глава Фонда "YAŞAT" прокомментировал вопрос о статусе инвалидности ветеранов (версия 2)

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БАКУ / Trend / - Глава Фонда "YAŞAT" прокомментировал вопрос о статусе инвалидности ветеранов, сообщает в среду Trend.

"Не все раненые в Отечественной войне приобретают статус инвалидности", - сказал глава Фонда Эльвин Гусейнов.

Он отметил, что порядок назначения инвалидности начинается в медпункте и завершается в министерстве труда и социальной защиты населения.

"Вопрос о назначении инвалидности участникам Отечественной войны не осуществляется Фондом "YAŞAT". В министерстве рассмотрены вопросы по инвалидности более 2 200 лиц. В случае ошибки при диагнозе лицо может повторно пройти обследование. Назначение инвалидности - это медицинский вопрос. Решения принимают специалисты из министерства", - отметил председатель Фонда.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)