Назван объем неизрасходованных средств на балансе Фонда "YAŞAT" (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:17)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время объем неизрасходованных средств на балансе Фонда "YAŞAT" составляет 15 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня создания Фонда.

"По 4 направлениям деятельности фонда израсходовано средств на сумму в 49 497 446,15 маната. Остаточная сумма составляет 15 433 079, 57 маната. Из средств фонда 32 477 789,5 маната были израсходованы на улучшение жилищных условий, 458 478,51 маната – на образование, профподготовку и развитие творческого потенциала, 5 432 716,49 маната – на погашение потребительских и других кредитов, 11 128 461,65 маната – на лечение и оказание психологической поддержки”, - отметил председатель Фонда.

Он отметил, что в общей сложности 154 тяжелораненых участника войны были отправлены в Турцию для лечения, 115 из них уже вернулись в Азербайджан.

"На данный момент продолжается лечение 39 тяжелораненых в Турции. Врачами братской страны, которых пригласили в Азербайджан при поддержке Фонда, обследованы более 150 раненых", - сказал Гусейнов.

Отметим, что Фонд поддержки обеспечения семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана - "YAŞAT" создан на основании Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года.

Цель Фонда – принятие мер в рамках реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов и инвалидов, пострадавших в результате военных действий. Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля, также является одной из главных целей Фонда.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)