Проект STEAM будет реализован в 15 регионах Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Проект STEAM будет реализован министерством образования Азербайджана в 15 регионах страны.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на фестивале "STEAM Azerbaijan".

По его словам, в ряде регионов работа по проекту уже завершена.

«Стараемся, чтобы учебные программы отвечали новым вызовам. Во всех новых школах созданы классы STEAM. С первого дня реализации проекта он находится в центре внимания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой», - сказал министр.

Напомним, что минобразования Азербайджана реализует проект "STEAM Azerbaijan" с 2019-2020 учебного года.

Метод образования STEAM основывается на идее совместного и интегрированного преподавания по пяти сферам - наука (Science), технологии (Technology), инжинерия (Engineering), искусство (Art) и математика (Math).

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)