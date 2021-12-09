В парламенте Азербайджана обсудят законопроект «О медиа»

БАКУ /Trend/ - Законопроект «О медиа» в ближайшее время будет вынесен на обсуждение в комитетах и на пленарных заседаниях Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом на встрече с руководителями и другими представителями субъектов медиа сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов.

"Работа по подготовке законопроекта уже завершена", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)