Планируется, что стадион «Имарет» в Агдаме будет отстроен заново - спецпредставитель Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Планируется, что стадион «Имарет» в Агдаме будет отстроен заново. Новый стадион будет расположен не на территории дворцового комплекса Панахали хана, а в другом месте города, обладающем расширенной инфраструктурой.

Как передает в четверг Trend, об этом в интервью Xalq qəzeti сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в настоящее время идут проектировочные работы.

По словам спецпредставителя Президента, в спортивном квартале, который появится в Агдаме, планируется построить не только стадион, но и залы для проведения различных спортивных соревнований.

«Также планируется построить среднюю школу со спортивным уклоном, летний спортивный лагерь для детей, которые будут приезжать сюда из разных регионов страны», - сказал Гусейнов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)