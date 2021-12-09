Азербайджанские арбитры удостоены звания "Почетный судья Европейской гимнастики"

БАКУ /Trend/ - Три азербайджанских арбитра удостоены звания "Почетный судья Европейской гимнастики" по различным гимнастическим дисциплинам, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Почетных званий удостоены: судья международной категории, член Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Буланова, судья международной категории по мужской спортивной гимнастике Рза Алиев и судья международной категории по прыжкам на акробатической дорожке Адиль Гусейнзаде.

Отметим, что идея звания "Почетный судья" была выдвинута Европейской гимнастикой в прошлом году. Оно присваивается судьям, которые провели соревнования не менее трех Олимпийских циклов.

Судьи, удостоенные почетного звания, награждаются дипломом и нагрудным знаком.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)