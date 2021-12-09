Обнародовано число граждан, погибших при подрыве на минах на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число лиц, которые погибли, подорвавшись на минах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру, с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли семь военнослужащих и 29 гражданских лиц.

"В результате подрыва на минах 109 военнослужащих и 44 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)