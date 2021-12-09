Названа цель создания реестра медиаструктур в Азербайджане

БАКУ /Trend / - Целью реестра медиаструктур в Азербайджане является определение количества субъектов медиаструктур, а также формирование механизма защиты признанных прав субъектов и их работников, обеспечение быстрой и эффективной аккредитации, стимулирование деятельности в данной сфере.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обосновании законопроекта "О медиа".

"Включение журналистов в реестр медиаструктур носит добровольный характер. Лицо может действовать как журналист даже без выданного агентством удостоверения журналиста. Субъекты медиаструктур независимы при выдаче удостоверений. Информация, необходимая для включения в реестр, по сути, требуется при учете печатных изданий, однако адаптирована к современности. Реестр собирает данные документы и информацию в единую базу. Неупорядоченная информация препятствует реализации проектов поддержки развития медиа и эффективной деятельности в данном направлении", - отмечается в документе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)