Проект STEAM будет реализован в 15 регионах Азербайджана – министр (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия в 11:20)

БАКУ /Trend/ - Проект STEAM будет реализован министерством образования Азербайджана в 15 регионах страны.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на фестивале STEAM Azerbaijan.

По его словам, в ряде регионов Азербайджана работа по проекту уже завершена.

«Мы стараемся, чтобы учебные программы отвечали новым вызовам. Во всех новых школах созданы классы STEAM. С первого дня реализации проекта он находится в центре внимания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой», - сказал Амруллаев.

Отметим, что девятого декабря открылся фестиваль STEAM Azerbaijan. В церемонии открытия фестиваля, организованного министерством образования и проектом STEAM Azerbaijan, приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, депутаты Милли Меджлиса (парламент), представители общественности, гости из Турции и Израиля.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по категориям STEAM Open (Makerthon), Hackaton, Micro:bit, Lego Sumo senior, Lego Sumo junior, Line folower, 3D Cad, Short movie, Edu dron, Humanoid robot. Кроме того, участники мероприятия ознакомятся с Escape Room по модулю квест-технологий.

К фестивалю присоединились 374 участника в составе 91 команды из регионов и 518 участников из 198 команд Баку. В рамках проекта STEAM регулярно проводятся соревнования и конкурсы для выявления талантливых учащихся. Одно из таких мероприятий - фестиваль STEAM Azerbaijan.

После официального открытия фестиваля стартовали соревнования по категориям. 10 декабря планируется организовать поощрительные соревнования и награждение команд-победителей.

Основная цель проекта STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math), запущенного министерством образования в 2019 году - сформировать у учащихся навыки XXI века, такие как критическое, творческое мышление, сотрудничество и другие, создавать возможности для обучения в процессе творчества, не преподавать предметы по отдельности, а объединить их в единую модель обучения.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)