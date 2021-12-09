Азербайджанский инфекционист-гепатолог о вероятности заражения COVID-19 ребенка в утробе матери

БАКУ /Trend / - Профилактика от коронавируса для беременных важна. Возникает вопрос: передается ли вирус ребенку от беременной женщины?

Как сообщает Trend, об этом сообщил инфекционист-гепатолог Мардан Алиев. Он также отметил, что коронавирус, как и другие респираторные вирусы, в частности, поражает верхние и нижние дыхательные пути.

"Вероятность заражения ребенка в утробе матери отсутствует. В Азербайджане зарегистрированы случаи заражения коронавирусом беременных женщин. Однако случаев врожденной инфекции коронавируса не было", - отметил Алиев.

Отметим, что в Баку состояние женщины, которая родила ребенка на 28 неделе, улучшилось после долгой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сказал руководитель пресс-службы Клинического медицинского центра Эльнур Хидаят оглу.

"Месяц назад в связи с ухудшением состояния мать госпитализировали в Клинический медицинский центр. Она находилась в критическом состоянии, была подключена к ИВЛ и вскоре родила 28-недельного ребенка, который тоже был подключен к искусственной вентиляции легких. Примерно через 2 недели состояние ребенка нормализовалось. На данный момент его вес восстановлен, малыш находится на грудном вскармливании", - сказал Хидаятоглу.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)