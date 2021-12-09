Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Делегация, в состав которой входят руководители фондов, действующих при Вооруженных силах Турции, по приглашению Фонда "YAŞAT" находится с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В состав делегации входят глава Фонда Mehmetçik, генерал-лейтенант в запасе Энгин Дурак, глава Фонда Elele, генерал-лейтенант в запасе Таджи Курул, глава Фонда Eğitim, генерал-лейтенант в запасе Кемаль Коркмаз и глава Фонда Dayanışma, полковник Мустафа Дюндар.

Гости посетили могилы Великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также Аллею шехидов и памятник “Турецкое шехидство”. Была глубоко почтена память шехидов.

Затем состоялась встреча делегации с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым. Гости были проинформированы о создании Фонда "YAŞAT", его целях и осуществляемых мерах. Были доведены до внимания меры поддержки Фондом по решению обращений семей шехидов и ветеранов. Также обсуждено развитие сотрудничества между Фондом "YAŞAT" и фондами при Вооруженных силах Турции.

В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью ASAN xidmət, Центра развития электронного правительства, Центра инкубации и акселерации INNOLAND, а также этно-бутика ABAD в Ичеришехер.

Гостям были вручены памятные подарки.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)