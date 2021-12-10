Стали известны потенциальные соперники "Карабаха" в 1/16 финала Лиги Конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - Определились потенциальные соперники азербайджанского футбольного клубу "Карабах" в 1/16 финала Лиги Конференций УЕФА.

Как передает Trend, в матче за выход в 1/8 финала "Карабах" сыграет против одной из команд, занявших третье место в своей группе в Лиге Европы.

Это - "Спарта" (Прага, Чехия), ПСВ (Нидерланды), "Лестер" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Марсель" (Франция), "Мидтъюлланн" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Рапид" (Австрия).

Напомним, что "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Конференций занял второе место в своей группе и вышел в 1/16 финала.