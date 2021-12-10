В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации не допускается

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации, обнародование источника информации не допускаются.

Этот вопрос отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, субъектам медиа и журналистам не разрешается:

1. Распространение информации, предоставленной с условием сохранения конфиденциальности;

2. Разглашение личности лица, предоставившего информацию, без его согласия;

3. Распространение информации о предварительном расследовании без разрешения следователя, прокурора или суда;

4. Распространение копий исполнительных материалов по уголовному преследованию, составленных в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана и считающихся документально подтвержденной информацией в соответствии с законом Азербайджана "О получении информации";

5. Распространение любой информации о несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и потерпевших лицах без разрешения этих лиц или их законных представителей;

6. Распространение информации, предусмотренной статьей 9.3 закона Азербайджана "О борьбе с религиозным экстремизмом";

7. Случаи злоупотребления, предусмотренные статьей 388 Кодекса об административных проступках Азербайджана;

8. Ответственный редактор и (или) журналист не могут быть принуждены к раскрытию источника информации по делу, по которому проводится расследование или находящегося в судебном производстве, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.3 закона;

9. Ответственный редактор или журналист должны раскрыть свой источник информации по решению суда в нижеследующих случаях:

10. Для защиты жизни человека;

11. Для предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений;

12. Для защиты лица, обвиняемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления;

13. Требования статьи 15.1.3 закона не ограничивают право журналиста на проведение независимого расследования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)