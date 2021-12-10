В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации не допускается

Общество 10 декабря 2021 15:08 (UTC+04:00)
В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации не допускается

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации, обнародование источника информации не допускаются.

Этот вопрос отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, субъектам медиа и журналистам не разрешается:

1. Распространение информации, предоставленной с условием сохранения конфиденциальности;

2. Разглашение личности лица, предоставившего информацию, без его согласия;

3. Распространение информации о предварительном расследовании без разрешения следователя, прокурора или суда;

4. Распространение копий исполнительных материалов по уголовному преследованию, составленных в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана и считающихся документально подтвержденной информацией в соответствии с законом Азербайджана "О получении информации";

5. Распространение любой информации о несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и потерпевших лицах без разрешения этих лиц или их законных представителей;

6. Распространение информации, предусмотренной статьей 9.3 закона Азербайджана "О борьбе с религиозным экстремизмом";

7. Случаи злоупотребления, предусмотренные статьей 388 Кодекса об административных проступках Азербайджана;

8. Ответственный редактор и (или) журналист не могут быть принуждены к раскрытию источника информации по делу, по которому проводится расследование или находящегося в судебном производстве, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.3 закона;

9. Ответственный редактор или журналист должны раскрыть свой источник информации по решению суда в нижеследующих случаях:

10. Для защиты жизни человека;

11. Для предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений;

12. Для защиты лица, обвиняемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления;

13. Требования статьи 15.1.3 закона не ограничивают право журналиста на проведение независимого расследования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Турецкий порт Бандырма принял более 800 судов
Турецкий порт Бандырма принял более 800 судов
Турецкий порт Гемлик перевалил более 11 млн тонн грузов
Турецкий порт Гемлик перевалил более 11 млн тонн грузов
Турецкий порт Гемлик принял около 3 тыс. судов
Турецкий порт Гемлик принял около 3 тыс. судов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору выросли почти на 15% Финансы 16:08
Джазовый квартет Шаина Новрасли выступил на Expo Dubai 2020, который длится 182 дня (ФОТО) Культура 16:08
Германия намерена расширить деловое сотрудничество с Грузией Грузия 16:07
Турецкий порт Бандырма принял более 800 судов Турция 16:06
Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию Европа 15:59
К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:59
В Азербайджане устанавливается порядок опровержения, ответа и правки в онлайн-медиа Общество 15:51
Армения признала потери в результате собственной провокации на кяльбаджарском направлении Политика 15:49
Турецкий порт Гемлик перевалил более 11 млн тонн грузов Турция 15:49
Сумгайытский химический промпарк увеличил экспорт продукции на 110% Экономика 15:43
У штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость - азербайджанский инфекционист Общество 15:42
Названа цель подготовки в Азербайджане нового законопроекта "О медиа" Общество 15:38
Илон Маск продал акции Tesla на сумму $963 млн США 15:31
От мин очищено 74 га земель для Агдамского промпарка Бизнес 15:24
ВТБ (Азербайджан) о стратегии развития банка до конца 2022 года Экономика 15:24
Пятеро резидентов Агдамского индустриального парка представили бизнес-планы Бизнес 15:14
В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации не допускается Общество 15:08
Зия Шихлинский снял фильм о событиях, предшествующих распаду СССР Социум 15:07
В Азербайджане определяются задачи государства в сфере медиа Общество 15:04
Турецкий порт Гемлик принял около 3 тыс. судов Турция 15:00
Изучаются возможности использования ВИЭ в Сумгайытском химическом промпарке Бизнес 14:57
Mastercard расширяет и усиливает присутствие в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке ИКТ 14:53
Багдад Амреев поблагодарил президента Туркменистана за вклад в проведение тюркского саммита Туркменистан 14:52
В Азербайджане устанавливается порядок распространения секретной аудио- и визуальной информации Общество 14:51
Генсек ОЭС поздравил Президента Туркменистан с Днем образования организации Туркменистан 14:48
Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 14:45
Россия поставила почти 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию Европа 14:44
В Азербайджане определяются требования по аудиовизуальному вещанию в дни всенародной скорби и траура Общество 14:40
Обнародованы основные принципы свободы медиа в Азербайджане Общество 14:39
SOCAR увеличивает свою долю в проектах «Шах Дениз» и Южно-Кавказского газопровода Энергетика 14:34
Заур Дарабзаде рассказал о правилах размещения зрителей в кинотеатрах (ВИДЕО) Социум 14:27
Приобретаемая ЛУКОЙЛом доля PETRONAS в "Шах Дениз" снижается с 15,5% до 9,99% Энергетика 14:21
В Нидерландах выпущена марка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО) Социум 14:19
В Азербайджане определены требования к информации, публикуемой в медиа Общество 14:13
Казахстан нарастил импорт моторного топлива Энергетика 14:05
Обсуждается вопрос открытия логистического центра в Сумгайытском химическом промышленном парке Бизнес 14:02
В Азербайджане поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию выросли на 8% Финансы 14:00
Пресечена очередная провокация Армении на кяльбаджарском направлении - минобороны Азербайджана Политика 13:58
Молодежь в Азербайджане активно участвует в разработке стартап-проектов в аграрном секторе Бизнес 13:55
Азербайджан в ноябре почти полностью обеспечил свою кибербезопасность ИКТ 13:51
В Азербайджане оборот через кассовые аппараты нового поколения превысил 13 млрд манатов Финансы 13:50
В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6% Экономика 13:46
Грузия начнет внедрение цифровизации в секторе морских портов Грузия 13:44
Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС - Назарбаев (ВИДЕО) Политика 13:40
В Азербайджане IT-компаниям могут предоставить налоговые льготы - депутат ИКТ 13:34
В Азербайджане более 25 тыс. человек носят в кармане журналистское удостоверение - Афлатун Амашев Общество 13:34
Порты Турции перевалили более 14 млн тонн грузов из Израиля Турция 13:33
Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере мугамного искусства Культура 13:29
Порты Турции перевалили более 6,5 млн тонн грузов из Нидерландов Турция 13:29
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновил прямые рейсы в Баку Транспорт 13:28
За первую декаду декабря на освобожденных территориях обезврежены 342 мины – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:22
Военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана скончался от сердечного приступа Происшествия 13:20
В Aшхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой дню Нейтралитета Туркменистана Туркменистан 13:08
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом Арабские страны 13:07
Порты Турции перевалили более 13 млн тонн грузов из Испании Турция 13:07
В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом Россия 12:53
В Азербайджане определяется порядок распространения информации из зарубежных источников Общество 12:51
В Азербайджане лицам с журналистским удостоверением предложено предоставить ряд преимуществ Общество 12:43
В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа в период военного и чрезвычайного положения Политика 12:32
Новак считает, что сделка ОПЕК+ позволила вернуть инвестиции и доверие к нефтяной отрасли Россия 12:20
В Азербайджане определяется порядок работы представителей зарубежных медиа Общество 12:18
В Азербайджане определены категории лиц, которые не могут быть учредителями субъектов медиа Общество 12:11
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса Другие страны 12:10
В промзонах Азербайджана планируется дополнительно создать до 2 тыс. рабочих мест Бизнес 11:58
В Азербайджане определяются льготы для представителей сферы медиа Общество 11:55
В 2022 г. в Сумгайытском химическом промышленном парке заработают еще 3 предприятия Финансы 11:52
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 11:47
В Азербайджане ожидается расширение инклюзивного предпринимательства – госагентство Экономика 11:45
Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства - депутат Экономика 11:36
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Бахрейном (ФОТО) Политика 11:33
В промышленные зоны Азербайджана планируется инвестировать $250 млн Бизнес 11:28
Глава Минздрава ЮАР заявил, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране Другие страны 11:23
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 4 тяжелораненых участников 44-дневной войны (ФОТО) Общество 11:23
Статья Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.Назарбаева «УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ» Казахстан 11:18
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:17
Исторические корни туркменского нейтралитета Туркменистан 11:16
В Физули завершаются работы по восстановлению разрушенных домов – Trend TV Общество 11:16
Агентство Азербайджана по развитию МСБ запускает новый проект для специалистов в сфере предпринимательства - Орхан Мамедов Экономика 11:14
Против штамма "омикрон" эффективны все существующие вакцины от коронавируса – Ханде Харманджи Общество 11:14
Порт в Казахстане закупит природный газ Тендеры 11:10
Штамм «омикрон» в Азербайджане пока не выявлялся - Ханде Харманджи Общество 11:04
Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и карьере блогера США 10:53
Вьетнам объявил о признании паспортов вакцинации 78 стран Другие страны 10:50
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы инвестсотрудничества в сфере энергетики Энергетика 10:46
В Азербайджане количество активных плательщиков НДС выросло на 17% Финансы 10:42
Необходимо развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью - Фарид Гайыбов Общество 10:37
Порты Турции перевалили около 3 млн тонн грузов из Ливана Турция 10:16
Rauf & Faik стали самыми популярными российскими музыкантами за рубежом Звёздный мир 10:15
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 декабря Финансы 09:59
МИД РФ: Все стороны намерены максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий Ядерная программа 09:51
Исполняется год с Парада Победы в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:48
Турецкий порт Искендерун перевалил около 50 млн тонн грузов Турция 09:37
Грузооборот стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен вырос на треть с начала года Турция 09:34
Нефть дешевеет на опасениях инвесторов за спрос Энергетика 09:33
В Нью-Йорке разрешили жителям без гражданства США голосовать на местных выборах США 09:27
В Азербайджане до конца года сдадут в эксплуатацию еще 6 школ модульного типа - министерство Общество 09:07
Китай успешно запустил группу спутников Shijian-6 05 Другие страны 08:51
Растения затормозят глобальное потепление В мире 08:36
Грузия наращивает усилия в области цифровой экономики для развития электронной торговли - Еврокомиссия ИКТ 08:20
США не намерены сокращать численность своих военных в Ираке США 08:14
Все новости