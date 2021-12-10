Названа цель подготовки в Азербайджане нового законопроекта "О медиа"

БАКУ /Trend/ - Целью подготовки нового законопроекта "О медиа" в Азербайджане является повышение информационной безопасности, развитие и стимулирование деятельности медиа.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов во время обсуждений законопроекта "О медиа" на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, реформа в медийной сфере и подготовка законопроекта "О медиа", составляющего ее составную часть, является воплощением политической воли государства.

Он подчеркнул, что законопроект "О медиа" означает новые возможности и новый этап развития медиа Азербайджана.

"Новый законопроект точно классифицирует субъекты медиа и в то же время выступает в качестве средства определения социального портрета журналиста. Законопроект "О медиа" как один из основных элементов отношений государства и медиа внесет вклад в уточнение правовой картины", - сказал Исмайлов.

Исполнительный директор также сообщил, что новый законопроект предусматривает создание реестра медиа.

"Реестр определит круг журналистов и субъектов медиа и даст возможность поддержать их развитие. Журналистам, включенным в реестр, предусматривается выдача удостоверений. Хотя выдача удостоверений носит добровольный характер, это положительно скажется на устойчивости медийной среды", - сказал Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)