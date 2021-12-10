Обнародованы основные принципы свободы медиа в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане медиа свободны, в сфере медиа запрещена государственная цензура, а также создание и финансирование с этой целью государственных органов (структур).

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с проектом свобода деятельности в сфере медиа опирается на предоставление государством гарантии на право каждого законными путями искать, получать, подготавливать, передавать, выпускать и распространять информацию.

Деятельность в сфере медиа осуществляется на творчестве и редакционной независимости. Свобода деятельности в сфере медиа может быть ограничена только в случаях и порядке, определяемыми этим законом и другими законами, регулирующими сферу медиа. В случае выявления случаев нарушения требований этого закона в деятельности субъектов медиа, находящихся за пределами Азербайджана, то Аудиовизуальный совет Азербайджана и орган (структура), определенная соответствующим органом исполнительной власти, осуществляют меры, предусмотренные в законе и международными договорами, к которым присоединился Азербайджан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)