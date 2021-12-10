БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается порядок опровержения, ответа и правки в онлайн-медиа.

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Trend.

Согласно проекту, текст опровержения или ответа в онлайн-медиа должен быть дан в том же объеме, в то же самое время, на том же веб-сайте, веб-странице или разделе веб-сайта. В этом случае должно быть указано, какая информация не соответствует действительности, когда и как она была распространена в этом онлайн-медиа. Если текст опровержения или ответа невозможно разместить на веб-странице или разделе веб-сайта как в оригинале, то субъект онлайн-медиа должен обеспечить создание гиперлинков среди соответствующих материалов (публикаций) и рядом с оригинальным текстом разместить уведомление об опровержении или ответе на информацию в этом материале (публикации).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)