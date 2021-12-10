В Азербайджане определены требования к информации, публикуемой в медиа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены требования к информации, публикуемой и (или) распространяемой в медиа.

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Trend.

Это следующие требования:

- не должны делаться открытые призывы к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, раздроблению территориальной целостности, насильственному захвату или удержанию власти, массовым беспорядкам;

- не должно допускаться неуважение к государственным символам Азербайджана;

- должны соблюдаться нормы государственного языка;

- не должна пропагандироваться расовая, религиозная, половая, этническая и другая рознь, а также не должны делаться открытые призывы к этнической, расовой и религиозной вражде;

- не должны пропагандироваться терроризм, религиозный экстремизм, насилие и жестокость, а также не должна распространяться информация, направленная на финансирование терроризма, организацию или проведение учений с целью терроризма, не делаться призывы к терроризму;

- не должны допускаться слова, выражения (ругань) нецензурного содержания, жесты;

- не должны допускаться унижение чести и достоинства, компрометация делового имиджа;

- не должно допускаться распространение информации, являющейся тайной семьи лица и касающейся его личной жизни;

- не должны допускаться клеветнические и оскорбительные выступления;

- не должны пропагандироваться действия, противоречащие охране здоровья и окружающей среды;

- факты и события должны комментироваться объективно и без предвзятости, не должна допускаться односторонность;

- не должна допускаться пропаганда парапсихологии (экстрасенс, медиум и пр.), суеверия и пр.;

- не должна допускаться публикация (распространение) материалов порнографического содержания;

- не должна допускаться публикация (распространение) информации о том, что лицо виновно без законно вступившего в силу решения суда;

- должны соблюдаться требования закона "О защите детей от вредной информации";

- не должно допускаться распространение другой информации, предусмотренной п. 13-2.3 закона "Об информации, информатизации и защите информации".

В наземных вещательных программах, наряду с требованиями, предусмотренными в п. 14-1 этого закона, должно быть обеспечено использование государственного языка. Другие языки в них могут быть использованы только по соглашению с Советом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)