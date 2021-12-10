В Азербайджане определяются задачи государства в сфере медиа
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются основные задачи государства в сфере медиа.
Этот вопрос отражен в законопроекте «О медиа», сообщает в пятницу Trend.
В соответствии с законопроектом, основными задачами государства в сфере медиа являются:
- обеспечение разнообразия мнений и свободы деятельности в сфере медиа;
- создание условий для обеспечения информацией каждого гражданина в Азербайджане;
- защита пользователей, в частности, детей, от влияния вредной информации;
- поощрение развития медиа и принятие стимулирующих мер;
- стимулирование деятельности субъектов медиа и работы журналистов;
- обеспечение конкурентной среды в сфере медиа, создание равных возможностей для работы субъектов медиа и журналистов;
- обеспечение безопасности медиапространства Азербайджана;
- создание условий для обеспечения общественного вещания.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)