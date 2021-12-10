БАКУ / Trend / - В Азербайджане определен порядок использования информации в СМИ.

Согласно законопроекту "О медиа", медиа-субъекты могут использовать информацию другого медиа-субъекта со ссылкой, по подписке или по контракту.

При отсутствии подписки или контракта медиа-субъект может использовать только одну треть каждой информации другого медиа-субъекта со ссылкой.

Данные ограничения не относятся к случаям распространения официальной информации (пресс-релизы), распространяемой государственными органами (учреждениями), и использовании материалов информационных агентств.

Медиа-субъекты не несут ответственности за достоверность информации или сведений при следующих условиях:

- если данная информация была официально распространена должностными лицами государственных органов (учреждений) или их пресс-службами;

- если информация была распространена информационными агентствами или пресс-службами управления, предприятий, организаций, политических партий и неправительственных организаций;

- если информация была повторена с официальных выступлениий депутатов Милли Меджлиса, представителей государственных органов (учреждений), муниципалитетов, управлений, предприятий, организаций и неправительственных организаций, а также должностных лиц;

- если информация прозвучала в выступлениях в прямом эфире.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)