В Азербайджане газете "Республика" будет оказана финансовая помощь

БАКУ / Trend / - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов внес изменения в постановление о финансовой помощи редакциям газет "Азербайджан”, “Xalq qəzeti” и “Бакинский рабочий”.

Как сообщает Trend, согласно постановлению, для приобретения для газеты "Республика" газетной бумаги в объеме, который соответствует нормам, установленным настоящим решением, и для покрытия расходов на печать и аренду редакций газет, ежегодно в Государственном бюджете будут предусмотрены средства.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)