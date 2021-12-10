В Азербайджане газете "Республика" будет оказана финансовая помощь
БАКУ / Trend / - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов внес изменения в постановление о финансовой помощи редакциям газет "Азербайджан”, “Xalq qəzeti” и “Бакинский рабочий”.
Как сообщает Trend, согласно постановлению, для приобретения для газеты "Республика" газетной бумаги в объеме, который соответствует нормам, установленным настоящим решением, и для покрытия расходов на печать и аренду редакций газет, ежегодно в Государственном бюджете будут предусмотрены средства.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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