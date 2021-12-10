У штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость - азербайджанский инфекционист

БАКУ / Trend/ - По предварительным соображениям, у штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал врач-инфекционист Клинического медицинского центра (КМЦ) Фаррух Садиров.

По его словам, заразность "омикрона" на 10-15 процентов выше.

"Исследования продолжаются, точно сказать что-то сложно. Пока ничего нельзя утверждать о специфических особенностях "омикрона", но есть предварительные мнения, что он сопровождается головной болью, температурой и мышечными болями", - отметил инфекционист.

Он подчеркнул, что среди непривитых лиц и тех, у кого прошло 4-5 месяцев после двух доз, выросло число случаев инфицирования этим штаммом.

"Поэтому нужно прививаться бустерной дозой. Есть мнения, что штаммом "омикрон" можно заразиться несмотря на сформировавшуюся иммунную систему. Это также говорит о том, что мутация серьезная. Штамм обладает способностью вызывать болезнь у привитых и переболевших лиц", - сказал врач.

Отметим, что штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный на юге Африки, был назван "омикрон". У этого штамма много мутаций, есть подозрения, что он гораздо заразнее своих предшественников. ВОЗ выявила этот штамм в 57 странах мира.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)