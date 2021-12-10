Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях, передает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение агентства.
Мины установлены таким образом, что увидеть их невозможно, говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что граждане, обнаружившие незнакомый предмет на освобожденных землях, не должны к нему прикасаться, а обязаны сообщить о нем в соответствующие структуры.
"Брошенные боеприпасы и техника являются источником угрозы. Прикосновение ко взрывному устройству может привести к смертельным последствиям. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении агентства.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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