В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 946 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 109 случаев заражения коронавирусом, 1 946 человек вылечились, 17 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 602 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 573 034 человека вылечились, 8 055 – скончались, число активных больных составляет 21 048.
За последние сутки в стране проведено 10 532 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 655 385.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 946 человек (версия 2)
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