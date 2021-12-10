В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 946 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 109 случаев заражения коронавирусом, 1 946 человек вылечились, 17 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 602 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 573 034 человека вылечились, 8 055 – скончались, число активных больных составляет 21 048.

За последние сутки в стране проведено 10 532 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 655 385.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)