Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 155 человек, сообщает в пятицу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 441, вторую - 3 862, третью, бустерную дозу - 23 852 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 837 528. Первую дозу вакцины получили 5 114 379, вторую - 4 609 478 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получил 1 113 671 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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