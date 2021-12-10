БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 155 человек, сообщает в пятицу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 441, вторую - 3 862, третью, бустерную дозу - 23 852 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 837 528. Первую дозу вакцины получили 5 114 379, вторую - 4 609 478 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получил 1 113 671 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)