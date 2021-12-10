Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана с вечера 12 декабря и до второй половины дня 15 декабря установится нестабильная погода, прогнозируются ливневые дожди, а в горных районах - снег, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
"Скорость восточного ветра будет достигать 15-20, в порывах - 23-28 метров в секунду, температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов", - говорится в сообщении.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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