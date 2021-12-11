В Азербайджане предложено ужесточить ответственность за нарушение закона "О туризме"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено установить новый штраф за нарушение положений закона "О туризме".

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в Кодекс об административных проступках, сообщает Trend.

Согласно изменению, за продажу туристического пакета туроператором или турагентом без заключения договора страхования гражданской ответственности со страховщиком физические лица будут оштрафованы на 1 000 манатов, а юридические лица - на 2 000 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)