Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами прогнозируются дожди, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 774 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами прогнозируется туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 10-15 градусов тепла, в высокогорье - ночью 0-3 градуса мороза, днем - 3-7 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)