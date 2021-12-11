Синоптики предупредили об изменении погоды в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С вечера завтрашнего дня и до второй половины дня 15 декабря в северо-восточных и восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки, местами интенсивные, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.

14 декабря в горных районах возможен снегопад.

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)