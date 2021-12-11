В Азербайджане выявлены еще 1 117 случаев заражения коронавирусом, вылечился 1581 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 117 случаев заражения коронавирусом, 1 581 человек вылечился, 15 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 603 254 случая заражения коронавирусной инфекцией, 574 615 человек вылечились, 8 070 – скончались, число активных больных составляет 20 569.

За последние сутки в стране проведены 11 081 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 666 466.