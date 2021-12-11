БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 944 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 447, вторую - 4 198, третью, бустерную дозу - 24 299 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 869 472. Первую дозу вакцины получили 5 117 826, вторую - 4 613 676 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 137 970 человек.