Рейс AZAL из Баку в Москву задерживается по технической причине

БАКУ /Trend/ - Вылет самолета Boeing-767 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», запланированный из Баку в Москву (рейс J2-181), задерживается по технической причине.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. ⠀

"Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом. В случае необходимости, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании", - говорится в сообщении авиакомпании.