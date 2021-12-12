В Азербайджане выявлены еще 1 226 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 649 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 226 случаев заражения коронавирусом, 1 649 человек вылечились, 18 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 604 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 576 264 человека вылечились, 8 088 – скончались, число активных больных составляет 20 128.

За последние сутки в стране проведены 11 280 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 677 746.