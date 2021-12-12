БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 24 600 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 747, вторую - 3 548, третью, бустерную дозу - 18 305 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 894 072. Первую дозу вакцины получили 5 120 573, вторую - 4 617 224 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 156 275 человек.