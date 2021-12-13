На новый законопроект "О медиа" возлагаются большие надежды - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На новый законопроект "О медиа" возлагаются большие надежды.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend Сахиль Керимли.

По его словам, законопроект подготовлен для приведения развития медиа в соответствие с современными требованиями.

"Новый законопроект сыграет важную роль в устранении ряда недостатков, которые существуют сегодня в сфере медиа. В нем предусмотрены все детали, начиная от повышения уровня профессионализма журналистов до решения их социальных проблем. Одна из основных проблем - это моменты, связанные с наличием сегодня в этой сфере так называемых "случайных" журналистов и органов медиа. Новый законопроект охватывает и эти вопросы", - сказал Керимли.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)