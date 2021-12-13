Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО)

Общество 13 декабря 2021 10:29 (UTC+04:00)
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 13 декабря 2021. При организации Евразийского Регионального Центра (ЕРМ) Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) 11 декабря сего года, более 40 представителей молодежи из стран ОИС (Турция, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Иордания, Египет, Йемен, Гамбия, Мозамбик, Нигерия и тд.), которые получают образование в Азербайджане, посетили город Гянджа в связи с 10 декабрем – Международным Днем Прав Человека. В рамках визита они были приняты первым заместителем главы исполнительной власти города Адилем Тагиевым, который проинформировал их об истории города, а также сообщил о кровавых последствиях и разрушений в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Армении во время 44-дневней Отечественной войны. Представители молодежи из стран ОИС также встретились с членами семей, пострадавших во время ракетных обстрелов города во время этой войны, а также посетили мавзолей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В рамках этого визита состоялся круглый стол по теме «Права человека в странах ОИС», где были симулированы дискуссии Независимой Постоянной Комиссии по Правам Человека.

Депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров сопровождал гостей во время этого визита и ответил на интересующие их вопросы. Исполняющий обязанностей директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов выразил свою благодарность руководству города Гянджа и отметил, что подобного рода визиты играют важную роль в донесении сведений о реалиях Азербайджана мировому сообществу.

Студент из Судана Муса Сиси поделился своими впечатлениями следующим образом: «Это мой первый визит в Гянджу. Я очень огорчен тем, что увидел. Преступление, совершенное как результат армянской жестокости против мирного населения неприемлемо. Я сообщу общественности нашей страны, о том, что удалось мне здесь увидеть».

Студентка из Пакистана Мобине Мехди заявила следующее: «Я разделяю эту скорбь со своими азербайджанскими братьями и сестрами. Тем не менее, я поражена храбростью жителей Гянджи во время войны. 10 декабря, как известно, отмечается как день Прав Человека. Цель нашего приезда в этот город заключается как раз в том, чтобы донести правду о жизни людей, которые страдали от террора».

Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Image
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежь из стран ОИС посетила Гянджу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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