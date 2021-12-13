МВД расследует факт массового пищевого отравления в Баку

БАКУ /Trend - МВД Азербайджана приступило к расследованию по факту массового пищевого отравления, произошедшего в Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Назначены соответствующие экспертизы, Насиминским РУП проводится расследования", - сказали в структуре.

Отметим, что в Баку произошло массовое отравление донером.

Об этом в понедельник ранее сказал Trend глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.

"Восемь человек, в числе которых 16-летний подросток, утром были помещены в токсикологическое отделение Медцентра. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести. Все эти люди купили донер в разное время в донерной перед торговым центром "28 Mall", - сказал Хидаятоглу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)