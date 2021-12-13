В Азербайджане прекращено производство по уголовным делам в отношении 140 лиц

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2021 органами прокуратуры Азербайджана в связи с применением акта об амнистии было прекращено производство по уголовным делам в отношении 140 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как отмечается, в СМИ и соцсетях под хештегом "gününrəqəmi" размещается информация о цифрах, отражающих работу органов прокуратуры. "Сегодняшняя цифра - 140. Так, за январь-ноябрь 2021 года в связи с применением акта об амнистии органы прокуратуры прекратили производство по уголовным делам в отношении 140 лиц", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова)