С начала года в Азербайджане пищей отравились более 100 человек
БАКУ /Trend/ - За девять месяцев текущего года в Азербайджане пищей отравились 106 человек.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в понедельник в Агентстве пищевой безопасности.
"За этот период на "горячую линию" "1003" Агентства поступили 31 369 обращений, 301 из которых было связано с пищевым отравлением. Клиническое подтверждение нашли 106 фактов пищевого отравления", - сказали в Агентстве.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
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