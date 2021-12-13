С начала года в Азербайджане пищей отравились более 100 человек

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев текущего года в Азербайджане пищей отравились 106 человек.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в понедельник в Агентстве пищевой безопасности.

"За этот период на "горячую линию" "1003" Агентства поступили 31 369 обращений, 301 из которых было связано с пищевым отравлением. Клиническое подтверждение нашли 106 фактов пищевого отравления", - сказали в Агентстве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)