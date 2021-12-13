БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены нормы размеров комнат в квартирах. Спальни в квартирах не должны быть проходными комнатами.

Об этом говорится в «Нормах проектирования жилых зданий», утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает в понедельник Trend.

Нормы также определяют минимально допустимую площадь комнат:

- общая жилая комната в однокомнатной квартире - от 15 квадратных метров;

- гардероб в прихожей однокомнатной квартиры - от 2,5 квадратных метра;

- общая жилая комната в двух и многокомнатных квартирах - от 16 квадратных метров;

- спальная комната - восемь квадратных метров (на двоих - от 10 квадратных метров);

- кухня - от восьми квадратных метров;

- кухонная зона в кухне - столовой - от шести квадратных метров.

В однокомнатных квартирах допускается проектирование кухни - ниши площадью не менее пяти квадратных метров. На мансардном этаже допускается проектирование спальни площадью не менее семи квадратных метров.

Высота жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,7 метра. Высота верхней части мансардного этажа (от пола до потолка) должна быть не менее 2,7 метра. Высота внутриквартирных коридоров, холлов и антресолей должна быть не менее 2,1 метра, говорится в нормативном документе.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)