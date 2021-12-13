В Азербайджане установлены нормы размеров комнат в квартирах
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены нормы размеров комнат в квартирах. Спальни в квартирах не должны быть проходными комнатами.
Об этом говорится в «Нормах проектирования жилых зданий», утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает в понедельник Trend.
Нормы также определяют минимально допустимую площадь комнат:
- общая жилая комната в однокомнатной квартире - от 15 квадратных метров;
- гардероб в прихожей однокомнатной квартиры - от 2,5 квадратных метра;
- общая жилая комната в двух и многокомнатных квартирах - от 16 квадратных метров;
- спальная комната - восемь квадратных метров (на двоих - от 10 квадратных метров);
- кухня - от восьми квадратных метров;
- кухонная зона в кухне - столовой - от шести квадратных метров.
В однокомнатных квартирах допускается проектирование кухни - ниши площадью не менее пяти квадратных метров. На мансардном этаже допускается проектирование спальни площадью не менее семи квадратных метров.
Высота жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,7 метра. Высота верхней части мансардного этажа (от пола до потолка) должна быть не менее 2,7 метра. Высота внутриквартирных коридоров, холлов и антресолей должна быть не менее 2,1 метра, говорится в нормативном документе.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)