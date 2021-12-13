Выплату пенсий в Азербайджане планируется полностью завершить до 15 декабря
БАКУ /Trend/ - Выплату пенсий в Азербайджане планируется полностью завершить до 15 декабря, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
"В этот день будет выплачена пенсия лиц с пенсионным правом на льготных условиях", - сказали в фонде.
Отметим, что за период с января по октябрь 2021 года в рамках пенсионного обеспечения были выплачены 3 млрд 848 тыс манатов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 3,1%, или на 117 тыс. манатов. Среднемесячный размер пенсий вырос на 10%, составив 331 манат, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту вырос на 8,5%, составив 358 манатов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)
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