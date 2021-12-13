В Азербайджане выявлено еще 518 случаев заражения коронавирусом, вылечился 871 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 518 случаев заражения коронавирусом, 871 человек вылечился, 16 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 604 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 577 135 человек вылечились, 8 104 – скончались, число активных больных составляет 19 759.
За последние сутки в стране проведены 5 510 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 683 256.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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