БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 8 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2, вторую - 4, третью, бустерную дозу - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 894 080. Первую дозу вакцины получили 5 120 575, вторую - 4 617 228 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 156 277 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)